Ajax-directeur misdraagt zich

De Telegraaf is in het bezit van een brief, waar in detail de misdragingen van operationeel directeur Arisz worden beschreven. Zakelijke relaties hebben het verhaal van die nacht bevestigd.

De ongewenste intimiteit bestond eruit dat Arisz diverse personen in het gezelschap van een Ajax-sponsor en -businessclubleden ‘optilde met een worstelgreep, die pijnlijk en niet plezierig was’.

Meerdere personen onder wie een medewerker van sponsor ABN AMRO gaven aan hier niet van gediend te zijn, maar dat weerhield Arisz er niet van door te gaan met zijn ‘wangedrag’. Aanwezigen benadrukten dat Arisz dronken was.

Eerder deze maand kwam Arisz al negatief in het nieuws toen bekend werd dat Jeroen Slop, financieel directeur bij Ajax, de club gaat verlaten na slechte ervaringen met collega-directielid Arisz.

Overigens speelt Slop met de gedachte eerder bij Ajax op te stappen dan aan het eind van het seizoen, zoals werd gecommuniceerd in het persbericht op 13 december. Slop zou alleen enkele lopende zaken willen afronden.

De businessclubleden voelden zich op de dag van de wedstrijd tegen AEK Athene al in de steek gelaten door Arisz als verantwoordelijke voor veiligheid en supporterszaken. Terwijl in en rond het Olympisch Stadion supportersrellen plaatsvonden, dook Arisz snel naar binnen en liet vele relaties van Ajax buiten staan.

Op 7 november haalde Arisz zich al de woede op de hals van vele supporters na de bestorming van een hotel vol met Ajacieden door hooligans van Benfica. In plaats van een bezoek te brengen aan de slachtoffers, bleef de voormalig roeier liever in zijn eigen hotel zitten.

Namens de directie van Ajax laat een woordvoerder het volgende weten: ,,Rutger Arisz geeft toe die avond te veel te hebben gedronken en dat hij in de euforie van het bereiken van de laatste zestien wellicht mensen te stevig heeft omhelsd en beetgepakt. Hij laat weten dat het niet zijn bedoeling was hier mensen mee te kwetsen en zal persoonlijk zijn verontschuldiging aanbieden bij de betrokkenen.”