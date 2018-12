Van Hanegem: ’Wachtkamer werd steeds gezelliger’

In een monoloog in De Telegraaf/Telesport vertelt De Kromme zijn bijzondere verhaal, waarin vooral het DNA van de topsporter naar boven komt. Iemand die na een nederlaag snel de knop omzet en alweer bezig is met de volgende wedstrijd.

Vrolijk

„Tegen de behandelingen heb ik nooit opgezien. Ik weet nog dat ik zelfs een beetje vrolijk naar mijn eerste sessie ging. En waarom niet? De dokter had gezegd dat het goed ging komen, dus dat was duidelijk. Dan ga ik het niet ingewikkelder maken. Voor mijn gevoel ging ik naar mijn werk en gaf bij binnenkomst mijn pasje af. Kwam ik de wachtkamer binnen, zag ik daar allemaal in zichzelf gekeerde mensen. Ik vroeg of ik wel op het goede adres was, want het leek meer op een crematorium. Terwijl iedereen daar toch zat om beter te worden.”

„Gelukkig was het merendeel het met me eens en zo ontstonden de eerste gesprekken. Natuurlijk ook over voetbal. Dat was wel mooi, want er zaten twee oude vrouwtjes tussen, die het uiteindelijk vervelend vonden dat ze voor hun afspraak werden weggeroepen. Het werd eigenlijk steeds leuker en op het laatst moest ik zelfs uitkijken dat ik het niet zou gaan missen. Dat de mensen gingen denken dat ik 25 behandelingen nodig had, maar er voor de gezelligheid twintig extra had gepakt.”

