Britse ridderorde Southgate, Kane en Thomas

Southgate en Kane ontvangen beiden een Britse ridderorde. Ook wielrenner Geraint Thomas, winnaar van de Tour de France, en cricketer Alastair Cook staan op de lijst van ruim 1000 Britten die naar Buckingham Palace mogen om te worden geridderd door koningin Elizabeth.

Engeland haalde op het WK de halve finales, waarin het na verlenging verloor van Kroatië. In de strijd om het brons bleek België met 2-0 te sterk voor de ploeg van Southgate, die met Kane (zes doelpunten) wel de topschutter van het WK leverde.

,,Vlak voor we met Tottenham Hotspur tegen Southampton speelden, kreeg ik een brief thuis'', vertelt Kane. ,,Mijn verloofde Kate belt me normaal nooit vlak voor een wedstrijd, maar ik had nu een gemiste oproep en een bericht van haar met de vraag of ik wilde reageren. Ik dacht dat er iets mis was. Maar Kate was heel blij en vertelde dat we een brief hadden gekregen van de 'Queen' omdat we geridderd worden. Ik ben extreem trots om deel uit te maken van deze ploeg.''