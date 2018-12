Humphries: ’Bizarre zege op Cross’

De 23-jarige Engelsman won in de achtste finale met 4-2 van Rob Cross en gooide daarmee de titelverdediger naar huis.

„Een van de meest bizarre wedstrijden uit mijn leven”, zei Humphries - die eerder in het toernooi al te sterk was voor Adam Hunt, Stephen Bunting en Dimitri van den Bergh - tegenover RTL7. „Een 2-0 achterstand ombuigen in een 4-2 overwinning, dat geeft mij natuurlijk ontzettend veel vertrouwen.”

Cool Hand Luke vond dat hij Cross niet op zijn beste dag trof. „Rob speelde zeker niet zijn beste wedstrijd, want hij miste aardig wat kansen om legs en sets binnen te halen. Dan moet je instappen en je kansen pakken, dat heb ik gedaan.” Humphries speelt zaterdagavond tegen Michael Smith voor een plaats in de halve finale.