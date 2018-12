Balende Cross: ’Ik heb het helemaal weggegooid’

Voltage leek op voorhand aan zijn kant van het schema een grote kans te hebben om door te stoten naar een nieuwe finaleplaats. De kwartfinale tegen Michael Smith was op papier de lastigste horde, maar die kans krijgt de uittredend wereldkampioen dus niet eens. Cross verloor vrijdagavond met 4-2 van Luke Humphries en moet de rest van het WK thuis vanaf de bank volgen.

„Ik heb de wedstrijd weggegooid”, zei Cross na afloop voor de camera’s van de PDC. „Ik kan niet anders zeggen na een weggegeven 2-0 voorsprong. Luke speelde in de daaropvolgende sets briljant, maar ik had het hier zelf moeten laten zien. Dat heb ik niet gedaan”, stak de 28-jarige Engelsman de hand in eigen boezem.

Gevoel

„Door hier vorig jaar te winnen, heb ik iedereen het gevoel gegeven dat alles mogelijk is. En dat is ook goed voor de sport, kijk maar naar hoe Luke hier nu presteert. Ik moet het nu accepteren, maar ik ben teleurgesteld in mezelf. Al sta ik nog altijd aan het begin van mijn carrière. Ik heb veel in me.”