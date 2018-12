Lakers zonder James ten onder in stadsderby

Mede dankzij 36 punten van de op de bank begonnen Lou Williams won LA Clippers met 118-107. De Lakers raakten in het op eerste kerstdag gewonnen duel met Golden State Warriors James kwijt met een liesblessure. Zonder hem gingen meteen twee duels verloren.

Halverwege leidden de Lakers nog met 54-51, maar in het derde kwart volgde een periode met 22 punten op rij voor de Clippers. Het was de eerste keer dat beide teams uit LA elkaar dit seizoen in de NBA troffen. De Lakers misten ook guard Rajon Rondo, die aan zijn vinger geopereerd is. Hij staat voorlopig aan de kant. James wordt snel terugverwacht.