Verstappen helemaal klaar met criticasters

„Er worden vaak dingen gezegd en geschreven waar ik het niet mee eens ben. Dat heeft puur te maken met het feit dat mensen zich niet kunnen inleven in een coureur, omdat ze het zelf niet hebben meegemaakt. Als je op de limiet rijdt, gebeurt het weleens dat je een foutje maakt. Niet dat ik mensen nu ga aanraden om 300 kilometer per uur te gaan rijden op de openbare weg, hoor…”, aldus Verstappen, die direct een voorbeeld geeft.

Voetbal

„Ik kan ook wel mijn mening gaan geven over voetbal, maar uiteindelijk heb ik daar helemaal geen verstand van. Al denk ik soms van wel, als ik voor de televisie zit. Maar wie maakt het nou uit wat ik van voetbal vind? De trainer gaat niet ineens denken: ’Max heeft dit gezegd, dus ik ga het omgooien’. Dat heb ik ook bij mensen die zomaar wat roepen over Formule 1. Dan denk ik: de meesten snappen er helemaal niks van. Houd je gewoon bij de feiten.”

Verstappen is zoals bekend niet op zijn mondje gevallen en pareert soms op geheel eigen wijze de kritiek. In Canada ’dreigde’ hij na een zoveelste vraag van een Engelse journalist over zijn incidenten quasi-serieus met een kopstoot. En in Frankrijk wees hij de internationale media er na de fout van titelkandidaat Sebastian Vettel op dat ze de Duitser wel moesten vertellen dat hij zijn rijstijl moest aanpassen, nadat ze dat ook tot in den treure bij hem hadden gedaan.

Keyboard warriors

„Die opmerking kwam toen goed uit”, lacht Verstapen nu. „En die kopstoot-opmerking, tja, toen was ik er ook gewoon even helemaal klaar mee. Het leek wel alsof ik er helemaal niks meer van kon. Tegenwoordig geven mensen op social media zo makkelijk een mening, terwijl ze de persoon helemaal niet kennen. En vaak durven ze het dan niet in je gezicht te zeggen. Keyboard warriors, zo noemde ik ze inderdaad. Nou, zo is het wel.”