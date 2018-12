Meteen pittige start van 2019 voor Bertens

Daarmee heeft de Nederlandse, als zesde geplaatst in het sterk bezette toernooi van Brisbane, pittig geloot. Mertens is de nummer 12 van de wereld, Bertens staat drie plaatsen hoger.

Twee keer eerder troffen beide tennissters elkaar. In 2017 was Mertens zowel in Hobart als New Haven de baas over Bertens op hardcourt.