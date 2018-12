Mentale overwinning grootste succes van Tom Dumoulin in 2018

„Ik ben nu veel gelukkiger”, zegt Tom Dumoulin na een veelbewogen jaar. Ⓒ FOTO RENé BOUWMAN

Sommige critici omschrijven zijn seizoen 2018 als het jaar van net niet. Zelf is Tom Dumoulin het daar he-le-maal niet mee eens. Juist doordat het een jaar was waarin hij meer dan ooit met zichzelf worstelde, kon hij ook de grootste overwinning op zichzelf boeken. Vanuit het diepste dal vocht hij zichzelf naar de grootste podia in de wielersport. Die van de Giro d’Italia, Tour de France en het WK. „In tegenstelling tot 2017 toen alles net wèl lukte, ben ik nu in ieder geval een veel gelukkiger persoon”, concludeert Dumoulin bij zijn terugblik op 2018 tevreden.