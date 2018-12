Dumoulin: ’Er ontstond kortsluiting in mijn hoofd’

De hele wereld leek eind 2017 aan zijn voeten te liggen. De overweldigende eindzege in de Giro d’Italia en de overtuigende wereldtitel tijdrijden brachten hem aan de absolute top van de wielersport en maakten van hem, tegen wil en dank, een BN’er. „Het was heftig hoe de wereld om me heen ineens veranderde”, kijkt hij nu terug. Zijn vrouw Thanee, met wie hij twee maanden geleden in het huwelijksbootje stapte, was in die periode een heel belangrijke steun en toeverlaat. Als psychologe liet zij hem geregeld artikelen uit haar vakliteratuur lezen.

„Eigenlijk zijn wij als mens niet gemaakt om met zoveel veranderingen goed om te gaan”, vervolgt Dumoulin. „De wereld gaat anno 2018 al zo snel. Veel sneller dan vijftig jaar geleden. Alles is druk, je leeft continu in de hoogste versnelling. In dit snelle leven gebeurde er in enkele maanden bij mij nog eens extreem veel. Het is niet normaal dat iemand dat allemaal in een korte periode moet verwerken. Daar zijn onze hersenen niet op berekend. Er ontstond kortsluiting bij mij in het hoofd. Met al die gebeurtenissen moest ik leren omgaan. Dat had tijd nodig.”

In de put

Dumoulin begrijpt nu goed dat hij in de put belandde. „Door mijn zege in de Giro werd ik een stuk bekender en moest ik met veel extra dingen rekening houden. Dat waren allemaal bijzaken die me er zeker niet toe zouden hebben gebracht te gaan fietsen. Ik ben geen wielrenner geworden voor de money and the fame. Ik ben op de fiets gestapt omdat ik het gewoon gaaf vond om te doen. Vorig najaar begonnen al die randfactoren me zodanig af te leiden dat ik het mooie van mijn sport uit het oog verloor. Ik zag alleen de nadelen waar ik ineens mee geconfronteerd werd”, vertelt de Limburger.

„En wat ga je vervolgens doen wanneer je even niet zo lekker in je vel zit? Dan grijp je terug op een van je sterke eigenschappen. Ik ben een controlfreak, bijna perfectionistisch zelfs. Juist omdat ik in het leven naast de fiets de regie verloor, ging ik die controle op de fiets nog extremer opzoeken. Je wilt nog meer trainen, nog meer op je eten letten, alles tot in de details beheersen. Dat werkte juist averechts. Ik zat behoorlijk slecht in mijn vel. Dat zorgde voor zoveel onbalans dat ik voortdurend met mezelf keihard in botsing kwam. Het klinkt nu heel heftig, maar het is een periode geweest waarin ik echt enorm met mezelf geworsteld heb.”

