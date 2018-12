Griekenland letterlijk verrast door Britse zege in Hopman Cup

De grote verrassing in het officieuze WK voor gemengde teams kwam van Cameron Norrie. De nummer 91 van de wereld versloeg Stefanos Tsitsipas, de Griek die dit jaar opstoomde naar plaats 15 op de wereldranglijst. Norrie won de partij in twee sets, maar zag vervolgens zijn landgenote Katie Boulter verliezen van Maria Sakkari.

In het beslissende gemengddubbel waren Norrie en Boulter te sterk voor Tsitsipas en Sakkari. De beslissing viel in de tiebreak, die in het format van de Hopman Cup tot vijf gaat, zonder dat een verschil van twee punten noodzakelijk is. Bij 4-4 sloeg Tsitsipas in het net, Sakkari gaf na afloop toe niet te hebben geweten dat de partij daarmee afgelopen was.

„Ik dacht dat ze nog een punt nodig hadden, maar zag opeens dat ze de overwinning vierden”, aldus de Griekse. Zwitserland en Verenigde Staten zijn de andere teams in groep B.