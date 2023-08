VIDEO Opschudding op WK na botsing tussen atletenkarren

In een van de karren zaten de sprinters voor de eerste heat, onder wie de Amerikaan Noah Lyles, de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter. Op televisiebeelden was kort te zien dat de Jamaicaan Andrew Hudson aan een van zijn ogen voelde.

De organisatie stelde de eerste heat uit om de schade te beoordelen bij Hudson. Het bleek dat hij glasstukjes in een van zijn ogen had gekregen. Toen de stukjes eruit waren, gaf de medische staf de Jamaicaan toestemming om te lopen. Lyles won de heat in 19,76, Hudson werd vijfde in de heat in 20,38 en was daarmee officieel uitgeschakeld. De wedstrijdscheidsrechter besloot echter de onfortuinlijke sprinter alsnog toe te voegen aan het veld van de finale.

De heat met daarin de Nederlandse atleet Taymir Burnet kwam door het uitstel als eerste in actie. Burnet slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter. De 30-jarige atleet van Curaçao kwam tekort in zijn heat uit de halve finales. Hij eindigde als zesde in een tijd van 20,65. Burnet had woensdag in de series zijn persoonlijk record verbeterd tot 20,31.