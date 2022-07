Corona in Tour de France: Pogacar verliest knecht

Laengen is een van de belangrijke knechten van Pogacar in met name op het vlakke. De voormalig Noors kampioen, die vrijdag nog even in de ontsnapping zat, kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag last van zijn keel.

„Vegard testte vrijdagochtend nog negatief tijdens een routinecontrole van de ploeg. Maar na zijn klachten testte hij zaterdagochtend positief bij een antigentest en even later was ook de PCR-test positief. Volgens het protocol zal hij voor de veiligheid van hem, het team en het peloton uit de race verlaten”, aldus teamdokter Adriano Rotunno.

Bouchard

Bouchard testte al positief na afloop van de rit van vrijdag. „Tijdens de etappe voelde ik me al niet zo goed. Het is een enorme teleurstelling, want we kwamen juist op mijn favoriete terrein, de bergen. Het is mijn eerste Tour de France en het is jammer dat hij zo eindigt. Ik wens mijn teamgenoten veel succes en sterkte voor de rest van de Tour.”

De 30-jarige Bouchard is geen onbelangrijke renner binnen de ploeg van AG2R. De Fransman won in het verleden in zowel de Vuelta (2019) als Giro (2021) al de bergtrui. Dit seizoen boekte hij een etappezege in de Tour of the Alps.

Bouchard en Laengen zijn de vijfde en zesde uitvaller in deze Tour. Eerder konden de Australiër Jack Haig, de Oostenrijker Michael Gogl, de Italiaan Daniel Oss en de Luxemburger Alex Kirsch niet verder. Bouchard is de eerste renner die vanwege een positieve coronatest de wielerronde verlaat. Voor de start van de Tour in Kopenhagen werden wel enkele renners vervangen na positief te hebben getest. Er zijn nog 170 renners in koers.