Horner: ’Ontwikkeling Verstappen misschien reden vertrek Ricciardo’

Het vertrek van Ricciardo bij Red Bull Racing kwam enigszins onverwachts. In eerste instantie leek het erop dat de Australiër na de Grand Prix van Hongarije zou bijtekeken, maar hij verraste vriend en vijand door te kiezen voor een stoeltje bij het Franse raceteam Renault.

„We hebben er werkelijk alles aan gedaan om hem te behouden”, zegt Horner over Ricciardo tegen Autosport. Horner was niet blij met het besluit van Ricciardo, maar hij respecteert zijn beslissing wel. „Het is niks persoonlijks, ik denk oprecht dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.”

Pechseizoen

Het afgelopen seizoen zal niet de geschiedenisboeken ingaan als het beste jaar uit de carrière van de 29-jarige coureur. Ricciardo won weliswaar de Grote Prijs van China en Monaco, maar hij had vooral veel te maken met pech. Hij kreeg meerdere malen een gridstraf, omdat er componenten in zijn motor vervangen moesten worden. Daarnaast wist Ricciardo de eindstreep in totaal acht keer niet te halen, wederom door falende onderdelen in zijn bolide. Een echt pechseizoen dus voor de zevenvoudig Grand Prix-winnaar.

„Het is een zwaar seizoen geweest voor Ricciardo”, weet Horner, die met Red Bull als derde eindigde in de strijd om de constructeurstitel, achter Mercedes en Ferrari.

Verstappen

Tot grote teleurstelling van Ricciardo, moest hij vaak toekijken hoe Verstappen zich beter kwalificeerde. Tevens zag hij zijn teamgenoot vaker op het podium mocht verschijnen en aan het eind van het seizoen stond Ricciardo 79 punten achter op de Nederlander.

De twee lijken vrienden van elkaar en worden vaak lachend samen in beeld gebracht. Tegelijkertijd zijn het ook elkaars grootste concurrenten.

Het gerucht ging echter dat de twee helemaal niet zulke grote vrienden zijn en dat Verstappen een van de oorzaken is voor het vertrek van Ricciardo bij Red Bull. „Ik denk dat hij zich wel zorgen maakte over zijn eigen waarde door de stormachtige ontwikkeling van Verstappen”, zegt Horner, die benadrukt dat het raceteam geen favoriet heeft. „De nummer één coureur is degene die voorop rijdt. Zo simpel is het en niet anders.”

Max Verstappen (l) en Daniel Ricciardo. Goede vrienden of grootste concurrenten? Ⓒ Hollandse Hoogte

„Daarnaast behandelen wij de coureurs op dezelfde manier. Wij hebben geen voorkeur of een favoriet. Dat zal Daniel je zelf ook openlijk vertellen”, zegt Horner, die eventueel een verband ziet tussen de ontwikkeling van Verstappen en het vertrek van Ricciardo. „In Mexico kwalificeerde Daniel zich voor het eerst beter dan Max. Max deed het bij de kwalificaties geweldig dit seizoen en misschien is het een reden waarom Daniel elders aan de slag gaat.”