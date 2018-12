Paris pakt dubbel op Stelvio

Op de flanken van de Stelvio was de Italiaan een dag eerder al de beste geweest op de afdaling. Paris hield ditmaal de Oostenrijker Matthias Meyer één honderdste van een seconde achter zich. De Noor Aleksander Aamodt Kilde werd derde.

Zijn zege van vrijdag was de eerste van het seizoen voor de 29-jarige Paris. Toen was de marge met zijn naaste belager en landgenoot Christof Innerhofer ruimer: 0,36 seconde.

Zware crash

De wedstrijd lag een tijdje stil na een zware crash van de Noor Stian Saugestad. Hij moest met een helikopter van de piste worden geëvacueerd. In de wereldbekerstand op de super-G leidt de Noor Aksel Lund Svindal na vier races. De Oostenrijker Marcel Hirscher was er niet bij in Bormio, maar heeft na zestien manches nog steeds een ruime voorsprong in de algemene wereldbeker.