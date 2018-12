Ronaldo en VAR helpen Juventus aan zege

Wel moest de VAR eraan te pas komen om puntenverlies te voorkomen. Een doelpunt van invaller Riccardo Saponara in blessuretijd werd na enig wikken en wegen afgekeurd wegens buitenspel.

Al in de tweede minuut zette Ronaldo zijn ploeg op voorsprong. Sampdoria kreeg na ruim een halfuur een strafschop. De VAR moest eraan te pas komen om te constateren dat Emre Can hands had gemaakt. Vanaf 11 meter schoot Fabio Quagliarella raak: 1-1.

Juventus had tot dusverre acht van de negen thuisduels in de competitie gewonnen. Het duurde tot de 65e minuut voordat de thuisploeg opnieuw op voorsprong kwam. Er was een omstreden penalty voor nodig. Sampdoria-verdediger Alex Ferrari kreeg de bal tegen zijn hand, maar kon daar zelf weinig aan doen. De buitenkans werd door Juventus benut, uiteraard door Ronaldo. Met veertien treffers is hij inmiddels topscorer in de Serie A.

Bekijk hier het programma, de stand en de uitslagen van de Serie A.