Directeur Boele van CV Eerste Divisie: ’Geen clubs acuut in problemen’

Cambuur en De Graafschap strijden ook in het seizoen 2020/2021 om de titel de eerste divisie. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een opzienbarende nieuwe overeenkomst in sponsorland. Keuken Kampioen en de Eerste Divisie presenteerden donderdag hun hernieuwde samenwerking. Niet voor één of twee seizoenen, maar met een contract voor onbepaalde tijd. Telesport belde met Marc Boele, de directeur van de CV Eerste Divisie, over de opsteker voor zijn divisie, die het zwaar heeft door de coronacrisis.