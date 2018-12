Debutant Aspinall blijft verrassen

De pas 27-jarige Aspinall gooit zijn eerste WK en de Engelsman laat meteen zien uit welk hout hij gesneden is. In de tweede ronde kwam The Asp al verrassend uit de hoek door de nummer zes geplaatst, Gerwyn Price, met 3-2 te verslaan. Vervolgens moesten ook Kyle Anderson (4-1), Devon Petersen (4-2) en Dolan eraan geloven.

Aspinall leek af te stevenen op een klinkende zege zonder een set te verliezen, maar de 55-jarige Noord-Ier wist toch een setje van Aspinall af te snoepen. Spannend werd het echter niet, want Dolan wist slechts één set te winnen.

Door de zege op Dolan plaatst Aspinall zich als eerste voor de halve finales. Daarin moet hij het opnemen tegen Michael Smith – de hoogst overgebleven geplaatste speler aan de rechterkant van het speelschema – of Luke Humphries, die vrijdagavond wereldkampioen Rob Cross versloeg (4-2).