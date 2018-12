Superieure Brand opnieuw de beste

De 29-jarige Nederlandse wielrenster van Team Sunweb reed in de slotronde weg bij haar laatst overgebleven concurrente, de Belgische Loes Sels. Voor Brand is het na Tabor, Overijse, Namen en Loenhout haar vijfde zege van het veldritseizoen. De Italiaanse Eva Lechner kwam als derde over de finish. De Nederlandse Yara Kastelijn werd vierde.

Brand en Sels waren halverwege voorop overgebleven nadat eerder nog Lechner aan kop had gereden. Toppers als de Belgische wereldkampioene Sanne Cant, Marianne Vos, Annemarie Worst en Denise Betsema ontbraken in Bredene.

„Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Alles lukt en dat was vandaag weer het geval”, keek Brand terug op een buitengewoon succesvolle periode.

Bekijk ook: Brand sprint naar zege in Azencross

Bekijk ook: Brand beste in blubberrit van Namen

Bekijk ook: Verrassende Brand in Tabor