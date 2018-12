Nuis maakt favorietenrol op 1500 meter waar

De olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel zegevierde in 1.44,02. Zijn ploeggenoot Patrick Roest pakte zilver met een tijd van 1.44,20. Thomas Krol, die ook voor Team Jumbo-Visma rijdt, eindigde als derde in 1.44,74.

Sven Kramer reed de vierde tijd: 1.45,35. De top drie kwalificeerde zich voor WK afstanden in februari in Inzell. Voor Nuis was het zijn derde Nederlandse titel op deze afstand.

De drie startbewijzen voor het EK allround in januari in Collalbo gingen naar Roest, Kramer en Douwe de Vries, die zaterdag als vijfde eindigde en eveneens uitkomt voor Team Jumbo-Visma. Zij eindigden in de top drie van het gecombineerde klassement van de 1500 en 5000 meter. Die laatste afstand werd vrijdag gewonnen door Roest.

Koen Verweij ontbrak als titelverdediger op de 1500 meter. Hij heeft een jaartje afstand genomen van het schaatsen, nadat hij er niet in slaagde om voor het na-olympische seizoen een nieuwe sponsor en/of een andere ploeg te vinden.

Krol verraste twee weken geleden in Thialf met zijn eerste wereldbekerzege op de schaatsmijl. Hij reed toen een winnende tijd van 1.43,78. Nuis stelde toen teleur met de vijfde plek (1.44,62). Hij zei na afloop over zichzelf dat hij als een laffe „flapdrol” had gereden.

Nuis reed zaterdag in Thialf ouderwets als een leeuw. Hij vloog er vanaf de start vol in en zette zijn tegenstander Roest meteen op flinke afstand. Na 1100 meter leek er nog een baanrecord voor Nuis in te zitten, maar in de slotronde ging hij zwaar kapot. In de laatste buitenbocht wankelde hij zelfs even, maar hij kon overeind blijven en de aanstormende Roest nog net van zich afhouden.