Anderson verzekert zich van halve finale

Anderson had zaterdagmiddag in eerste instantie geen kind aan Chisnall. De Schot pakte snel een riante voorsprong en leek af te stevenen op een eenvoudige winst. Chizzy maakte het echter toch weer spannend door zich sterk terug te knokken tot 4-2. De wederopstanding werd door Anderson in de zevende set een halt toegeroepen.

Anderson liet zich niet verrassen door de Engelsman en boekte uiteindelijk een eenvoudige zege en dat is enigszins verrassend te noemen. De vorige rondes had The Flying Scotsman namelijk veel moeite met zijn opponenten. Zowel Jermaine Wattimena (4-3) en Chris Dobey (4-3) maakte het de tweevoudig wereldkampioen erg lastig.

Anderson maakt zich dus op voor de halve eindstrijd en daar zal hij het opnemen tegen titelfavoriet Michael van Gerwen of WK-debutant Ryan Joyce.

