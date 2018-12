Nuis: ’Het was een stomme fout’

„Ik ook”, gaf de winnaar van de schaatsmijl bij de NK afstanden (1.44,02) ruiterlijk toe. De olympisch en wereldkampioen op de 1500 meter ging bijna onderuit, maar wist op de been te blijven en alsnog het duel met ploeggenoot Patrick Roest (tweede in 1.44,20) in zijn voordeel te beslissen.

„Het was een stomme fout”, erkende Nuis, die zijn derde Nederlandse titel op de 1500 meter veroverde. „Natuurlijk had het ook met vermoeidheid te maken, maar ik sneed die bocht gewoon te vroeg aan. Daardoor kwam ik te dicht op de blokjes en ging ik bijna op mijn bek. Gelukkig kon ik mezelf corrigeren en door blijven rijden. Maar het was inderdaad even schrikken, ja.”

