De Vrij en Kluivert winnen in Italië

De ploeg van verdediger Stefan de Vrij won met 1-0 dankzij een treffer van Keita Baldé ruim twintig minuten voor het einde. Inter komt op 39 punten, veertien minder dan koploper Juventus, dat eerder op de dag met 2-1 van Sampdoria won. Inter blijft derde.

AS Roma won met 2-0 bij Parma. Met Justin Kluivert de hele wedstrijd in het elftal wonnen de Romeinen dankzij treffers van Bryan Cristante en Cengiz Ünder in de tweede helft. Rick Karsdorp bleef de hele wedstrijd op de bank bij Roma.

Atalanta haalde uit bij Sassuolo. De bezoekers uit Bergamo, waar Hans Hateboer de hele wedstrijd speelde en de geblesseerde Marten de Roon nog ontbrak, wonnen met 6-2. Alfred Duncan zorgde met zijn tweede treffer voor de aansluiting voor Sassuolo (2-3), nadat Duvan Zapata, Alejandro Gómez en Gianluca Mancini Atalanta op voorsprong hadden gebracht. Invaller Josip Ilicic bepaalde vervolgens met een zuivere hattrick de score op 2-6.

Udinese deed goede zaken in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Bram Nuytinck won met 2-0 van Cagliari. Luca Ceppitelli van Cagliari en Rolando Mandragora van Udinese moesten beide na een tackle met rood van het veld.

Lazio bleef op 1-1 steken tegen Torino. Andrea Belotti bracht de bezoekers uit Turijn vlak voor rust met een strafschop voorsprong. Sergej Milinkovic-Savic zorgde voor de gelijkmaker. Lazio blijft vierde op zeven punten van Inter en 21 punten van koploper 'Juve'.