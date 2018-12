Titel De Jong op 3000 meter; Visser valt buiten de boot

De Friese schaatsster van Team Jumbo-Visma zegevierde met een tijd van 4.00,64. Ireen Wüst deed in de laatste rit een ultieme poging om onder de tijd van haar vroegere ploeggenote te komen, maar kon in de slotronde onvoldoende versnellen. De vijfvoudig olympisch kampioene eindigde als tweede in 4.01,29. Het brons was voor olympisch kampioene Carlijn Achtereekte (4.01,77).

De top drie plaatste zich voor de WK afstanden in februari in Inzell. Esmee Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter, greep met de vierde tijd (4.01,98) net mis.

Esmee Visser grijpt net mis. Ⓒ ANP

De drie tickets voor de EK allround komende maand in Collalbo kwamen in handen van Wüst, De Jong en Achtereekte. Zij eindigden in de top drie van het gecombineerde klassement van de 1500 en 3000 meter. Wüst won vrijdag de schaatsmijl met De Jong als tweede en Melissa Wijfje op de derde plaats.

Achtereekte eindigde op de 1500 meter op de zesde plek met een persoonlijk record (1.57,39). De schaatsster van Team Jumbo-Visma bevestigde een dag later eens te meer dat ze hersteld is van de darmproblemen, die haar de afgelopen maanden buiten beeld hielden.

De Jong won twee weken geleden de wereldbekerwedstrijd in Thialf op de 3000 meter in 3.59,41. Wüst meldde zich voor die race af.