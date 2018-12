Spurs in mineur het jaar uit

Harry Kane zette de Spurs halverwege de eerste helft nog wel op voorsprong. De spits kwam vanaf de rechterkant naar binnen en haalde van buiten het zestienmetergebied met zijn linkerbeen hard en doeltreffend uit: 1-0. De gelijkmaker kwam in de 72e minuut op naam van Willy Boly. De Fransman kopte raak uit een corner.

De Mexicaanse aanvaller Raúl Jiménez bracht Wolverhampton op voorsprong. Hij schoot de bal in de 83e minuut verdekt door de benen van Toby Alderweireld in het doel. Invaller Hélder Costa besliste het duel in de 87e minuut met de 1-3.

Tottenham blijft tweede, maar zakt een plek als Manchester City zondag minimaal gelijkspeelt tegen Southampton. Wolverhampton, dat eerder deze maand ook al van Chelsea won, staat stevig in de middenmoot.