Sport Kort: Laatste twee speelronden in Premier League met publiek

Voetbal: Broos nieuwe bondscoach voetballers Zuid-Afrika

14.02 uur: De Belg Hugo Broos is benoemd tot bondscoach van de nationale voetbalploeg van Zuid-Afrika. De 59-jarige Broos tekende een contract voor vijf jaar dat afloopt na het WK van 2026. Hij volgt Molefi Ntseko op die vorige maand werd ontslagen nadat Zuid-Afrika er niet in was geslaagd het eindtoernooi van de Afrika Cup te bereiken.

Broos is een voormalig Belgisch international die met zijn land de halve finales bereikte van het WK van 1986 in Mexico. Als trainer leidde hij Anderlecht en Club Brugge naar de landstitel en werd hij in België vier keer tot trainer van het jaar uitgeroepen. In 2017 won hij met Kameroen de Afrika Cup, maar nog in hetzelfde jaar volgde ontslag nadat het land zich niet had gekwalificeerd voor het WK van 2018.

Broos begint over enkele weken met enkele duels uit de WK-kwalificatie, waarin Zuid-Afrika in een groep is ingedeeld met Ethiopië, Ghana en Zimbabwe.

Voetbal: Laatste twee speelronden in Premier League met publiek

13.49 uur: De laatste twee speelronden in de Premier League zullen waarschijnlijk met publiek in de stadions plaatsvinden. Het gaat om maximaal 10.000 bezoekers per wedstrijd en supporters van de uitspelende ploeg zijn om veiligheidsredenen nog niet welkom.

Het toelaten van fans bij de laatste serie wedstrijden in de hoogste Engelse voetbalcompetitie is nog wel onder voorbehoud. De Britse regering moet de aangekondigde versoepelingen in het coronabeleid, die volgens plan op 17 mei ingaan, nog bekrachtigen. Die beslissing wordt vermoedelijk niet later dan 10 mei genomen.

De voorlaatste speelronde in de Premier League staat voor woensdag 19 mei op de agenda waarna de competitie op zondag 23 mei wordt afgesloten.

Olympische Spelen: Atletiekbaas Coe onder de indruk van test olympische marathon

13.07 uur: Sebastian Coe heeft zich lovend uitgelaten over de testmarathon die de organisatoren van de Olympische Spelen woensdag hielden in Sapporo. De baas van wereldatletiekbond World Athletics was niet alleen onder de indruk van de wedstrijd zelf, maar zeker ook van de toegepaste coronaprotocollen. Tussen 5 en 8 augustus is de Noord-Japanse stad decor voor een aantal olympische looponderdelen, waaronder de marathons voor mannen en vrouwen.

De Sapporo Challenge Half Marathon 2021 gold als test voor de olympische races. Aan de wedstrijd namen ook zes atleten van buiten Japan deel. Zij moesten voor en na binnenkomst van het land strikte coronaprotocollen naleven. „De organisatie heeft niet alleen laten zien een wedstrijd te kunnen organiseren, maar vooral dat te kunnen doen in moeilijke omstandigheden met natuurlijk de Covid-19-protocollen”, zei Coe.

Alle betrokkenen, inclusief begeleiders en mediavertegenwoordigers, moesten de week voorafgaand dagelijks hun temperatuur opnemen en vragen over hun gezondheid beantwoorden via een app. De organisatoren riepen geïnteresseerden op weg te blijven langs het parcours. Medewerkers op straat hielden borden omhoog met dat verzoek „om besmettingen te voorkomen.” Desalniettemin slaagde een handvol toeschouwers erin een glimp van de race op te vangen.

„Iedereen hoopt dat er straks toeschouwers aanwezig zijn, maar ik denk dat ook de atleten begrip hebben, mocht dat niet kunnen. Ook dan zullen de Spelen mooie sport opleveren”, zei Coe. „De sporters zijn inmiddels ook gewend aan stadions zonder publiek. Elke internationale sportbond zal zich volledig achter de maatregelen scharen. Niet alleen met het oog op de veiligheid van eigen atleten, maar ook omdat we de verantwoordelijkheid hebben de lokale bevolking te beschermen.”

Voetbal: Voormalig Iers international McLoughlin (54) overleden

08.49 uur: Voormalig Iers voetbalinternational Alan McLoughlin is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Ierse voetbalbond FAI bekendgemaakt. Bij McLoughlin was enkele maanden geleden voor de tweede keer kanker geconstateerd.

De in Manchester geboren McLoughlin kwam tot 42 interlands, veel daarvan onder bondscoach Jack Charlton. Het belangrijkste moment in zijn loopbaan was wellicht de gelijkmaker in het beladen WK-kwalificatieduel in en tegen Noord-Ierland. Door de 1-1 plaatsten de Ieren zich voor het WK van 1994 in de Verenigde Staten.

McLoughlin kwam in Engeland onder meer uit voor Portsmouth, Swindon Town en Southampton. In 2003 beëindigde hij zijn voetballoopbaan. „Alan zal altijd worden herinnerd als de maker van dat doelpunt in Belfast, een goal die het hele land deed dansen”, zei FAI-voorzitter Gerry McAnaney over de Ierse voetballer van het jaar van 1996.

Basketbal: Brooklyn Nets onderuit in NBA-topper

07.51 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks verzekerden zich als derde team in de Eastern Conference van een ticket voor de play-offs van de NBA. Dat was geen verrassing, maar de manier waarop maakte indruk. Tegen Brooklyn Nets, dat eerder al zeker was van een vervolg na het reguliere seizoen, won de ploeg van uitblinker Giannis Antetokounmpo met 124-118. De sterspeler zelf was goed voor 36 punten.

De topper stelde niet teleur en ging lang gelijk op, tot de thuisploeg in het laatste kwart afstand nam. Met Antetokounmpo in een hoofdrol met ook nog 12 rebounds en 4 assists. Milwaukee kwam op 41 zeges tegenover 24 nederlagen. Brooklyn staat na de derde nederlaag op rij op 43 tegen 23. Voor de ploeg uit New York, die de geblesseerde James Harden miste, waren Kyrie Irving (38) en Kevin Durant (32) samen goed voor 70 punten.