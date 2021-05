Sport Kort: Manchester en Liverpool nu op 13 mei

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Uitgesteld duel tussen Manchester en Liverpool nu op 13 mei

19:34 uur De competitiewedstrijd tussen Manchester United en Liverpool wordt donderdag 13 mei ingehaald, heeft de Engelse voetbalbond besloten. Het duel kon zondag niet doorgaan omdat boze supporters stadion Old Trafford waren binnengedrongen.

De honderden fans namen het veld in beslag uit protest tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaren van de club. Ook buiten Old Trafford en bij het spelershotel van de selectie werd actie gevoerd. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en met stenen en andere voorwerpen gegooid.

Bij het stadion raakte de politie slaags met tientallen boze fans. Uit veiligheidsoogpunt besloten de autoriteiten het duel af te gelasten. Zes agenten raakten gewond tijdens de onlusten.

Voetbal: Voorzitter van AC Milan stapt uit bestuur Serie A

17.52 uur: Voorzitter Paolo Scaroni van AC Milan is uit het bestuur van de Serie A gestapt. Hij nam die beslissing na het mislukte avontuur van zijn club met de Super League.

AC Milan was een van de twaalf clubs die de Super League lanceerden, net als de Italiaanse ploegen Juventus en Internazionale. De drie topclubs kregen veel kritiek van de andere teams uit de hoogste Serie A.

AC Milan, Juventus en Internazionale kregen te horen dat ze niet meer welkom waren in de Serie A als ze aan de Super League zouden deelnemen. Zo ver kwam het niet, want de plannen voor de Super League werden al enkele dagen na de lancering van de Europese competitie voorlopig afgeschoten. Veel van de twaalf clubs trokken zich terug na felle kritiek van supporters.

Elf clubs uit de Serie A vinden dat AC Milan, Juventus en Internazionale alsnog straf verdienen voor hun betrokkenheid bij de Super League. Ze maken zich zorgen over eventuele nieuwe pogingen om een Super League van de grond te krijgen.

Tennis: Nadal gunt jonge landgenoot Alcaraz in Madrid slechts drie games

17.52 uur: Rafael Nadal is overtuigend begonnen aan het ATP-tennistoernooi van Madrid. De als eerste geplaatste Spanjaard gunde zijn landgenoot Carlos Alcaraz, die woensdag zijn 18e verjaardag vierde, in de tweede ronde slechts drie games: 6-1 6-2. Nadal hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. De partij duurde slechts vijf kwartier.

In de derde ronde neemt Nadal het op tegen de jonge Italiaan Jannick Sinner of de Australiër Alexei Popyrin.

Nadal won anderhalve week geleden het toernooi van Barcelona en keerde terug op de tweede plaats van de wereldranglijst. In juni hoopt hij voor de veertiende keer het grandslamtoernooi van Roland Garros op zijn naam te schrijven.

Voetbal: Start kwalificatie WK in Afrika mogelijk opnieuw uitgesteld

17.15 uur: De start van de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar begint in Zuid-Afrika mogelijk opnieuw later. Vanwege het coronavirus waren de wedstrijden van maart al verplaatst naar juni. Nu wordt gesproken over uitstel naar september omdat veel stadions niet in orde zouden zijn.

De Zuid-Afrikaanse bond CAF publiceerde deze week een lijst met goedgekeurde stadions voor de eerste twee kwalificatierondes. Een kwart van de veertig landen zou op dit moment geen stadion beschikbaar hebben dat aan de voorwaarden voldoet. Onder die veertig landen zouden ook Senegal (deelnemer aan het laatste WK in Rusland) en Mali zijn. Burkina Faso, Liberia, Malawi, Mali, Namibië, Niger en Sierra Leone hebben nu ook geen volwaardig stadion, maar hebben wel aangegeven dat de situatie over een aantal maanden beter is.

Als de verschuiving doorgaat, worden in zowel september, oktober als november kwalificatieduels gespeeld in Afrika.

Voetbal: Coach Solskjaer: begrip voor fans ManUnited bij beschaafd gedrag

16.57 uur: Coach Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United heeft begrip voor de actievoerende supporters van zijn club, maar verbindt daar wel een voorwaarde aan. „Ze moeten zich wel beschaafd blijven gedragen”, zei de Noor in de aanloop naar de return in de halve finales van de Europa League tegen AS Roma.

Honderden fans van ManUnited drongen zondag voor het begin van de besloten thuiswedstrijd tegen Liverpool het eigen stadion naar binnen. Ze namen het veld in beslag uit protest tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaren van de club. Ook buiten Old Trafford en bij het spelershotel van de selectie werd actie gevoerd. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en met stenen en andere voorwerpen gegooid.

Bij het stadion raakte de politie slaags met tientallen boze fans. Uit veiligheidsoogpunt besloten de autoriteiten het duel af te gelasten. Zes agenten raakten gewond tijdens de onlusten. De topper zal op een later moment worden ingehaald.

„We zullen moeten luisteren naar de supporters”, erkende Solskjaer. „Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar dat moet dan wel op een fatsoenlijke manier gebeuren. Je gaat echter te ver als je ergens binnendringt en agenten voor hun leven moeten vrezen. Dan is het een zaak van de politie geworden en gaat het niet meer om het uiten van je mening.”

Solskjaer liet weten dat hij van de eigenaren persoonlijk een excuus had ontvangen voor de gebeurtenissen op Old Trafford. De familie Glazer is in Manchester nooit populair geweest, maar na de mislukte lancering van de Super League hebben de eigenaren nog maar heel weinig krediet bij de fanatieke aanhang.

Solskjaer is met een selectie van 24 spelers, onder wie Donny van de Beek, naar Rome afgereisd. De Engelse club verdedigt in Italië een comfortabele voorsprong van 6-2.

Voetbal: Aanklager in zaak tegen FIFA-baas Infantino vervangen

15.19 uur: Een speciale aanklager die onderzoek doet naar FIFA-baas Gianni Infantino is van de zaak gehaald, zo meldde een Zwitserse federale rechtbank woensdag. Daarmee honoreerde de rechtbank een verzoek van de voorzitter van de wereldvoetbalbond, die Stefan Keller bevooroordeeld had genoemd.

Het onderzoek van Keller gaat over dubieuze ontmoetingen tussen Infantino en het voormalige hoofd van het federale parket, Michael Lauber, die destijds een onderzoek deed naar corruptie binnen de FIFA. De bijeenkomsten tussen Infantino en Lauber in 2016 en 2017 werden aanvankelijk geheim gehouden en niet gedocumenteerd. Lauber moest daarom aftreden.

Volgens de rechtbank zou uit persberichten van het kantoor van Keller de indruk kunnen ontstaan dat hij niet objectief zou zijn. Het onderzoek wordt overigens wel voortgezet.

Voetbal: Broos nieuwe bondscoach voetballers Zuid-Afrika

14.02 uur: De Belg Hugo Broos is benoemd tot bondscoach van de nationale voetbalploeg van Zuid-Afrika. De 59-jarige Broos tekende een contract voor vijf jaar dat afloopt na het WK van 2026. Hij volgt Molefi Ntseko op die vorige maand werd ontslagen nadat Zuid-Afrika er niet in was geslaagd het eindtoernooi van de Afrika Cup te bereiken.

Broos is een voormalig Belgisch international die met zijn land de halve finales bereikte van het WK van 1986 in Mexico. Als trainer leidde hij Anderlecht en Club Brugge naar de landstitel en werd hij in België vier keer tot trainer van het jaar uitgeroepen. In 2017 won hij met Kameroen de Afrika Cup, maar nog in hetzelfde jaar volgde ontslag nadat het land zich niet had gekwalificeerd voor het WK van 2018.

Broos begint over enkele weken met enkele duels uit de WK-kwalificatie, waarin Zuid-Afrika in een groep is ingedeeld met Ethiopië, Ghana en Zimbabwe.

Voetbal: Laatste twee speelronden in Premier League met publiek

13.49 uur: De laatste twee speelronden in de Premier League zullen waarschijnlijk met publiek in de stadions plaatsvinden. Het gaat om maximaal 10.000 bezoekers per wedstrijd en supporters van de uitspelende ploeg zijn om veiligheidsredenen nog niet welkom.

Het toelaten van fans bij de laatste serie wedstrijden in de hoogste Engelse voetbalcompetitie is nog wel onder voorbehoud. De Britse regering moet de aangekondigde versoepelingen in het coronabeleid, die volgens plan op 17 mei ingaan, nog bekrachtigen. Die beslissing wordt vermoedelijk niet later dan 10 mei genomen.

De voorlaatste speelronde in de Premier League staat voor woensdag 19 mei op de agenda waarna de competitie op zondag 23 mei wordt afgesloten.

Olympische Spelen: Atletiekbaas Coe onder de indruk van test olympische marathon

13.07 uur: Sebastian Coe heeft zich lovend uitgelaten over de testmarathon die de organisatoren van de Olympische Spelen woensdag hielden in Sapporo. De baas van wereldatletiekbond World Athletics was niet alleen onder de indruk van de wedstrijd zelf, maar zeker ook van de toegepaste coronaprotocollen. Tussen 5 en 8 augustus is de Noord-Japanse stad decor voor een aantal olympische looponderdelen, waaronder de marathons voor mannen en vrouwen.

De Sapporo Challenge Half Marathon 2021 gold als test voor de olympische races. Aan de wedstrijd namen ook zes atleten van buiten Japan deel. Zij moesten voor en na binnenkomst van het land strikte coronaprotocollen naleven. „De organisatie heeft niet alleen laten zien een wedstrijd te kunnen organiseren, maar vooral dat te kunnen doen in moeilijke omstandigheden met natuurlijk de Covid-19-protocollen”, zei Coe.

Alle betrokkenen, inclusief begeleiders en mediavertegenwoordigers, moesten de week voorafgaand dagelijks hun temperatuur opnemen en vragen over hun gezondheid beantwoorden via een app. De organisatoren riepen geïnteresseerden op weg te blijven langs het parcours. Medewerkers op straat hielden borden omhoog met dat verzoek „om besmettingen te voorkomen.” Desalniettemin slaagde een handvol toeschouwers erin een glimp van de race op te vangen.

„Iedereen hoopt dat er straks toeschouwers aanwezig zijn, maar ik denk dat ook de atleten begrip hebben, mocht dat niet kunnen. Ook dan zullen de Spelen mooie sport opleveren”, zei Coe. „De sporters zijn inmiddels ook gewend aan stadions zonder publiek. Elke internationale sportbond zal zich volledig achter de maatregelen scharen. Niet alleen met het oog op de veiligheid van eigen atleten, maar ook omdat we de verantwoordelijkheid hebben de lokale bevolking te beschermen.”

Voetbal: Voormalig Iers international McLoughlin (54) overleden

08.49 uur: Voormalig Iers voetbalinternational Alan McLoughlin is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Ierse voetbalbond FAI bekendgemaakt. Bij McLoughlin was enkele maanden geleden voor de tweede keer kanker geconstateerd.

De in Manchester geboren McLoughlin kwam tot 42 interlands, veel daarvan onder bondscoach Jack Charlton. Het belangrijkste moment in zijn loopbaan was wellicht de gelijkmaker in het beladen WK-kwalificatieduel in en tegen Noord-Ierland. Door de 1-1 plaatsten de Ieren zich voor het WK van 1994 in de Verenigde Staten.

McLoughlin kwam in Engeland onder meer uit voor Portsmouth, Swindon Town en Southampton. In 2003 beëindigde hij zijn voetballoopbaan. „Alan zal altijd worden herinnerd als de maker van dat doelpunt in Belfast, een goal die het hele land deed dansen”, zei FAI-voorzitter Gerry McAnaney over de Ierse voetballer van het jaar van 1996.

Basketbal: Brooklyn Nets onderuit in NBA-topper

07.51 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks verzekerden zich als derde team in de Eastern Conference van een ticket voor de play-offs van de NBA. Dat was geen verrassing, maar de manier waarop maakte indruk. Tegen Brooklyn Nets, dat eerder al zeker was van een vervolg na het reguliere seizoen, won de ploeg van uitblinker Giannis Antetokounmpo met 124-118. De sterspeler zelf was goed voor 36 punten.

De topper stelde niet teleur en ging lang gelijk op, tot de thuisploeg in het laatste kwart afstand nam. Met Antetokounmpo in een hoofdrol met ook nog 12 rebounds en 4 assists. Milwaukee kwam op 41 zeges tegenover 24 nederlagen. Brooklyn staat na de derde nederlaag op rij op 43 tegen 23. Voor de ploeg uit New York, die de geblesseerde James Harden miste, waren Kyrie Irving (38) en Kevin Durant (32) samen goed voor 70 punten.