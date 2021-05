Sport Kort: Voormalig Iers international Alan McLoughlin (54) overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Voormalig Iers international McLoughlin (54) overleden

08.49 uur: Voormalig Iers voetbalinternational Alan McLoughlin is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Ierse voetbalbond FAI bekendgemaakt. Bij McLoughlin was enkele maanden geleden voor de tweede keer kanker geconstateerd.

De in Manchester geboren McLoughlin kwam tot 42 interlands, veel daarvan onder bondscoach Jack Charlton. Het belangrijkste moment in zijn loopbaan was wellicht de gelijkmaker in het beladen WK-kwalificatieduel in en tegen Noord-Ierland. Door de 1-1 plaatsten de Ieren zich voor het WK van 1994 in de Verenigde Staten.

McLoughlin kwam in Engeland onder meer uit voor Portsmouth, Swindon Town en Southampton. In 2003 beëindigde hij zijn voetballoopbaan. "Alan zal altijd worden herinnerd als de maker van dat doelpunt in Belfast, een goal die het hele land deed dansen", zei FAI-voorzitter Gerry McAnaney over de Ierse voetballer van het jaar van 1996.

Basketbal: Brooklyn Nets onderuit in NBA-topper

07.51 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks verzekerden zich als derde team in de Eastern Conference van een ticket voor de play-offs van de NBA. Dat was geen verrassing, maar de manier waarop maakte indruk. Tegen Brooklyn Nets, dat eerder al zeker was van een vervolg na het reguliere seizoen, won de ploeg van uitblinker Giannis Antetokounmpo met 124-118. De sterspeler zelf was goed voor 36 punten.

De topper stelde niet teleur en ging lang gelijk op, tot de thuisploeg in het laatste kwart afstand nam. Met Antetokounmpo in een hoofdrol met ook nog 12 rebounds en 4 assists. Milwaukee kwam op 41 zeges tegenover 24 nederlagen. Brooklyn staat na de derde nederlaag op rij op 43 tegen 23. Voor de ploeg uit New York, die de geblesseerde James Harden miste, waren Kyrie Irving (38) en Kevin Durant (32) samen goed voor 70 punten.