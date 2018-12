Locadia helpt Brighton aan winst

De oud-spits van PSV bezorgde zijn team zaterdag met een doelpunt in de 59e minuut de winst op Everton: 1-0. Drie dagen eerder scoorde Locadia tegen Arsenal (1-1) ook al. Dat was zijn eerste doelpunt voor Brighton, waar hij nu bijna een jaar voetbalt.

Brighton, waar middenvelder Davy Pröpper ook de gehele wedstrijd meedeed, nam dankzij de zege afstand van de onderste plaatsen en staat inmiddels dertiende. Nummer tien Everton heeft nu nog maar twee punten meer.

Fulham won de belangrijke wedstrijd tegen Huddersfield Town, onder in de Premier League. De Serviër Aleksandar Mitrovic maakte in blessuretijd het enige doelpunt: 1-0. Fulham heeft nu vier punten meer dan Huddersfield, dat laatste staat. Terence Kongolo had een basisplek bij Huddersfield.