Achtereekte telt weer mee in schaatsland

Door darmproblemen kwam de 28-jarige rijdster van Team Jumbo-Visma tijdens het eerste deel van het seizoen nauwelijks in actie. Met ietwat gedevalueerd brons op de 3000 meter bij de NK afstanden in Thialf keerde Achtereekte vol vertrouwen terug aan het front. ,,Ik heb van ver moeten komen. Hier ben ik heel blij mee'', reageerde de blonde schaatsster uit Lettele opgetogen.

Zonder moeizame wissel met Reina Anema had er voor Achtereekte waarschijnlijk meer ingezeten dan de derde tijd (4.01,77). Haar tegenstandster gaf in het eerste deel van de race geen voorrang, waardoor het ritme van de olympisch titelhoudster even haperde. Anema werd na de rit gediskwalificeerd.

,,Ik moest rechtop gaan staan, kwam daardoor uit mijn schaatshouding waarna ook mijn concentratie was verstoord'', analyseerde Achtereekte.