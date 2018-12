Djokovic wint demonstratietoernooi Abu Dhabi

De Serviër was zaterdag in de finale van het demonstratietoernooi te sterk voor de Zuid-Afrikaanse titelhouder Kevin Anderson, die eerder nog won van de Spanjaard Rafael Nadal. Het werd 4-6 7-5 7-5.

Het is voor Djokovic de vierde zege in Abu Dhabi. De Servische nummer één van de wereld was eerder de beste in 2011, 2012 en 2013.

De Rus Karen Chatsjanov versloeg Dominic Thiem in de 'troostfinale' met 6-3 4-6 10-3. De Oostenrijker verving Nadal, die zich met lichte klachten afmeldde.