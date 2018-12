Jaspers superieur naar halve finale

In de halve finale had de Belg Roland Forthomme werkelijk niets in te brengen en was een maatje te klein voor de regerend wereldkampioen en nummer één van de wereldranglijst driebanden, die fantastisch spel etaleerde.

Voor de 42e keer wordt er in het Brabantse Zundert het laatste driebandentoernooi van het jaar gespeeld en is daarmee het langstlopende toernooi van ons land. De organisatie had dit jaar onder andere de top drie van de wereldranglijst gecontracteerd. De Belg Eddy Merckx, die een geweldig jaar achter de rug heeft, wist de poulefase niet te overleven, evenals zijn landgenoot Eddy Leppens. Ook de Nederlanders Gerwin Valentijn en Barry van Beers hebben inmiddels de biljartarena moeten verlaten.

Dick Jaspers speelt morgenmiddag in de finale tegen de winnaar van de partij tussen Frédéric Caudron en Peter Ceulemans, de kleinzoon van de legendarische Raymond Ceulemans.