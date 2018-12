Milik en Mertens bezorgen Napoli zege

. De ploeg van coach Carlo Ancelotti versloeg in eigen huis Bologna met 3-2. Napoli blijft tweede in de Serie A met negen punten achterstand op koploper Juventus en vijf punten voorsprong op nummer drie Internazionale.

Milik bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. Bologna, met Mitchell Dijks in de basis, kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Federico Santander kopte raak. In de tweede helft was het opnieuw Milik die met een kopbal voor de voorsprong zorgde.

Tien minuten voor tijd kwam Bologna nog een keer terug via Danilo. Mertens zorgde er met een schot van buiten het strafschopgebied echter voor dat Napoli geen punten verspeelde.