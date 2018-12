Firmino helpt Liverpool aan klinkende zege

De koploper maakte zaterdag tegen Arsenal veel indruk en won met liefst 5-1. De Londenaren werden in de eerste helft volledig weggespeeld en keken halverwege al tegen een achterstand van 4-1 aan.

Liverpool liep drie punten verder weg bij Tottenham Hotspur. De nummer twee liet zich eerder op de dag op Wembley verrassen door Wolverhampton Wanderers (1-3). Liverpool heeft na twintig speelronden negen punten meer dan Tottenham. Manchester City komt zondag, bij winst op Southampton, op zeven punten van Liverpool. Arsenal blijft vijfde en heeft zestien punten minder dan Liverpool.

Arsenal stond op Anfield vanaf de eerste minuut onder druk. Toch was het de ploeg van coach Unai Emery die de leiding nam. Ainsley Maitland-Niles werkte de bal in de 11e minuut bij de tweede paal binnen. Liverpool was niet onder de indruk. Roberto Firmino maakte in de 14e minuut gelijk en zette de thuisploeg in de 16e minuut, na een goede individuele actie, op voorsprong.

Liverpool nam geen genoegen met die voorsprong en bleef drukken op het doel van Arsenal. Sadio Mané vergrootte in de 32e minuut de voorsprong. Mo Salah benutte in blessuretijd van de eerste helft een strafschop en zorgde daarmee dat de spanning helemaal uit de wedstrijd verdween.

Na rust viel nog één doelpunt voor Liverpool, opnieuw uit een penalty. Firmino maakte vanaf de strafschopstip zijn derde treffer van de wedstrijd.

Oranje-internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum deden allebei mee bij Liverpool. Wijnaldum werd in de 78e minuut vervangen door Adam Lallana.