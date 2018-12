Klopp moest bijna huilen

„Het antwoord op de 1-0 achterstand was van wereldklasse. We bleven rustig en dwongen de fouten bij hen af. Wauw, dat was een fraai staaltje verdedigen”, zei Klopp tegenover de BBC.

„We wisten dat de wedstrijd in de tweede helft nog niet was gespeeld. Dus wilden we het spel controleren. Toen Roberto Firmino de penalty mocht nemen van Mo Salah moest ik bijna huilen, want we weten allemaal hoe graag Mo wil scoren. Dat was heel aardig.”

Klopp: „Een 5-1 tegen Arsenal komt niet vaak voor dus ik ben echt blij voor de jongens.”