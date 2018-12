Van Riessen pakt titel op keirin

Van Riessen won begin deze maand ook al een wereldbekerwedstrijd op keirin en was vrijdag al de beste bij het NK op de sprint. In de sprintfinale versloeg ze Kyra Lamberink. Die kwam in de finale op keirin slechts tot de vierde plaats.

Amy Pieters en Kirsten Wild hebben de titel gepakt op de koppelkoers. Het duo won het onderdeel met overmacht. Het zilver ging naar Marjolein van 't Geloof en Phaedra Krol, Roxane Knetemann en Marit Raaijmakers pakten het brons. Pieters had eerder al goud veroverd op de individuele achtervolging, Wild was al de beste op de puntenkoers.

Het goud op de puntenkoers was voor Yoeri Havik. De 27-jarige baanwielrenner veroverde de titel door tot twee keer toe een ronde voorsprong te pakken. Zilver was er voor Jan Willem van Schip. Melvin van Zijl reed naar het brons.

Havik kwam met twee ronden voorsprong tot 62 punten en bleef Van Schip daarmee ruim voor. Die won acht tussensprints en verzamelde 48 punten. Van Zijl had er 40.