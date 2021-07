Arne Slot schrikt van kansen die Feyenoord weggeeft

„Bijna elke aanval van Drita leverde een kans op, we hebben er een groot aantal weggegeven. Gelukkig hebben we een hele goede keeper”, zei Slot over Justin Bijlow.

Een week eerder speelden Drita en Feyenoord in Kosovo nog gelijk (0-0). „Toen was ik er nog blij mee dat we geen enkele kans weggaven. We zullen hier de komende tijd goed naar moeten kijken”, vervolgde Slot, die Leroy Fer, die een paar keer flink in de fout ging, in bescherming nam. „Hij speelde rechts centraal achterin omdat ik daar nu geen andere speler heb. Dat heeft hij eerder in zijn carrière nooit hoeven doen.”

Dankzij drie treffers van Guus Til bereikte Feyenoord alsnog de derde voorronde. Slot: „Het is wel lekker dat we de wedstrijd nog in de reguliere speeltijd wonnen, al hadden we dat liever met beter spel gedaan. Het was geen saaie wedstrijd, maar je schat vooraf in dat het wat eenvoudiger gaat.”