Higuaín helpt Gattuso aan broodnodige zege

Milan won in San Siro met 2-1 van SPAL en sluit zo een periode van forse kritiek op de trainer af met een belangrijke zege. Milan staat door de winst vijfde met 31 punten. Dat zijn er 22 minder dan Juventus.

Andrea Petagna leek er een zware avond van te maken voor Milan. De aanvaller bracht SPAL op 0-1. Samu Castillejo zette de thuisploeg echter drie minuten later alweer op gelijke hoogte.

Higuaín zorgde voor de bevrijdende treffer voor Gattuso en voor zichzelf. De Argentijnse spits stond al droog sinds 28 oktober en schoot de bal met het nodige venijn binnen en vierde dat uitbundig. Met tien man na de tweede gele kaart voor Suso beleefde Milan nog even spannende minuten. Doelman Gianluigi Donnarumma redde in blessuretijd nog op een inzet van Mohamed Fares en hield de drie punten in Milaan.