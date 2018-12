Van Gerwen hoofdschuddend naar halve finale

De 33-jarige Joyce, voor het WK nog de nummer 74 (!) van de wereld, was eerder in het toernooi nog verrassend te sterk gebleken voor Simon Whitlock en James Wade.

Bekijk ook: Verrassing voor Van Gerwen op WK darts

Van Gerwen brak Joyce meteen in de allereerste leg van de partij en pakte de set simpel met 3-0.

In de twee set werd Van Gerwen een keer gebroken, maar hij revancheerde zich door onmiddellijk terug te breken en de set te winnen met een 121-finish.

Het lukte Joyce toch weer om in de wedstrijd te komen door de derde set te pakken. In de vierde set verraste Relentless door Van Gerwen meteen te breken en zijn eigen leg te houden. Daarna herpakte de Brabander zich en wist de 2-0 achterstand om te buigen in de setwinst: 3-1.

In de vijfde set kwam van Gerwen opnieuw op achterstand, maar de schade bleef beperkt tot een leg. Relatief simpel trok de nummer een van de wereld de set toch weer naar zich toe: 4-1. Ook de zesde set werd een prooi voor de Nederlander die daarmee de halve eindstrijd bereikte. Het is zijn zesde halve finale op het WK.

Nu Anderson

In de halve finale treft Van Gerwen nu de als vierde geplaatste Gary Anderson. De Schot is tweevoudig wereldkampioen. In 2015 versloeg Anderson in de finale dartslegende Phil Taylor, een jaar later Adrian Lewis.

In 2017 stond Anderson ook in de finale van het WK. Toen ging hij onderuit tegen Van Gerwen.

De andere halve finale gaat tussen Michael Smith en Nathan Aspinall, die allebei uit Engeland komen.