Schippers gaat op voor vijfde Nederlandse titel 100 meter

Ze liep in de halve finales met lichte tegenwind 11,35. De finale is later op vrijdagavond. Schippers gaat dan op voor haar vijfde Nederlandse titel.Vorig jaar werd ze in de halve finales na een valse start gediskwalificeerd, toen de NK nota bene in haar eigen woonplaats Utrecht plaatsvond.

De pas 16-jarige N’Ketia Seedo zette met 11,60 de tweede tijd neer in de series. Seedo veroverde vorige week zilver op de 100 meter bij de EK voor junioren.

Mannen

Bij de mannen was Taymir Burnet de snelste in de series in 10,37. Ook hij had op de atletiekbaan aan de Laan van Poot te kampen met tegenwind. Bovendien greep hij naar de finish naar zijn knie en trekkebeende wat.

Burnet is tot dusver dit seizoen de snelste Nederlander met 10,12. Hij verzekerde zich al van deelname aan de WK in Doha op de 200 meter. Voor een WK-ticket op de 100 meter moet hij nog 0,02 seconde sneller: 10,10 is de limiet.