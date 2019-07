Schippers voor vijfde keer beste op 100 meter

De Utrechtse vedette noteerde in de finale, met tegenwind, een tijd van 11,33 seconden. Haar eeuwige rivale Jamile Samuel snelde naar het zilver in 11,52. De pas 16-jarige N’Ketia Seedo pakte het brons in 11,61.

Mannen

Hensley Paulina heeft bij de NK atletiek in Den Haag de titel veroverd op de 100 meter. Hij won de finale in 10,35. Chris Garia finishte als tweede in 10,41. Churandy Martina werd onttroond als kampioen. De routinier eindigde als derde in 10,42. De tijden waren niet bijster snel, maar dat had te maken met de tegenwind die de atleten moesten trotseren op de baan aan de Laan van Poot.