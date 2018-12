Vervroegde finale WK darts: Van Gerwen versus Anderson

Michael van Gerwen (l) en Gary Anderson hebben allebei twee wereldtitels achter hun naam staan. Ⓒ PDC

Het topaffiche tussen Michael van Gerwen en Gary Anderson is de vervroegde finale die het publiek vanavond in Alexandra Palace krijgt voorgeschoteld. De winnaar mag zich echter nog niet de opvolger van de onttroonde wereldkampioen Rob Cross noemen. De clash tussen de twee beste darters van de wereld op dit moment vindt plaats in de halve eindstrijd.