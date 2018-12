Van Gerwen laakt instelling Joyce: ’Alsjeblieft, wees gewoon een man’

„Ik begin heel goed, ik had niets te klagen. Maar daarna gooide ik heel slecht. Ik maakte het mezelf onnodig moeilijk. Daarna was het een beetje aanharken”, aldus Van Gerwen tegenover RTL7.

Mighty Mike was ook niet te spreken over Joyce die debuteerde op het WK. „Ik vind het gewoon saai om tegen hem te spelen. Hij is veel te timide, hij heeft te veel respect voor mij. In de pauze zei hij dat hij blij was dat hij een leg had gewonnen. Alsjeblieft, wees gewoon een man.”

Van Gerwen ziet de halve eindstrijd tege Gary Anderson met vertrouwen tegemoet. „Uiteindelijk heb ik het goed afgerond. Ik speelde niet speciaal, maar gooide toch 101 gemiddeld. Anderson heeft dit toernooi ook goed gegooid, maar nog geen hele speciale dingen laten zien. Ik moet gewoon zorgen dat ik hem onder druk zet.”