Van Dijk: ’Met deze ploeg is alles mogelijk’

Het was even schrikken op Anfield toen Ainsley Maitland-Niles van Arsenal na elf minuten de 0-1 liet aantekenen. „We weten dat Arsenal voorin veel snelheid heeft en dat ze gevaarlijk kunnen zijn op de counter”, vertelt Van Dijk tegen BT Sport.

Bekijk ook: Klopp moest bijna huilen

Het koste de koploper van de Premier League slechts een paar minuten om de score weer gelijk te trekken en de wedstrijd volledig om te gooien. „Jammer van de tegengoal, maar we reageerde direct en goed en uiteindelijk hebben wij de overwinning verdiend”, stelt de verdediger, die verder in de wedstrijd niet in de problemen kwam.

Bekijk ook: Firmino helpt Liverpool aan klinkende zege

Liverpool zag eerder op de dag Tottenham Hotspur in eigen huis verliezen van Wolverhampton (1-3). Daarnaast verspeelde de grootste concurrent, Manchester City, afgelopen week punten door achter elkaar te verliezen van Crystal Palace (2-3) en Leicester City (2-1). „We moeten nog veel verbeteren, maar we zijn uiterst tevreden met hoe we er nu voor staan”, vertelt Van Dijk die met Liverpool een voorsprong heeft van negen punten op Spurs en tien op de Citizens, die wel nog een wedstrijd te goed heeft.

Bekijk ook: Tottenham Hotspur in mineur het jaar uit

De volgende wedstrijd op de kalender van Liverpool is de topper met Manchester City. Op 3 januari reist de ploeg van Jürgen Klopp af naar Manchester. Met een zege op de naaste concurrent komt het kampioenschap wel heel erg dichtbij. „Alles is mogelijk met dit team. Het zijn zware dagen, maar we zijn goed op weg. Het is een prachtige tijd om een speler en verdediger van Liverpool te zijn”, zegt Van Dijk vol vertrouwen.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.