Schulting ’in rechterrijtje’ bij uitstapje

Ongenaakbaar bij het shorttracken, maar teleurgesteld na haar 500 meter op de langebaan. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Wie na de 500 meter van de NK afstanden op zoek ging naar de naam van Suzanne Schulting, moest op het uitslagenblad met de vinger afglijden tot plek vijftien. In het jaar waarin de 21-jarige Friezin op de voorpagina’s poseerde met eerst een gouden olympische plak en later ook nog de Jaap Eden Prijs was het een beeld dat de wenkbrauwen deed fronsen. Maar schijn kan bedriegen. Schulting weet beter.