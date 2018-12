Messi scoorde in 2018 vaker dan Ronaldo

Messi en Ronaldo leven van doelpunten. De kleine Argentijn doet het al sinds jaar en dag voor Barcelona, terwijl Ronaldo zijn treffers over meerdere competities verspreidt (Portugal, Engeland, Spanje en Italië). Beiden weten het net met speelsgemak te vinden, wat de aanvallers ook dit jaar goed afging. Het lukte de een alleen net iets vaker dan de ander.

Messi

In het kalenderjaar 2018 kwam La Pulga (de Vlo) tot 51 treffers. Daar had de Argentijn slechts 54 wedstrijden voor nodig, die hij aflegde voor zowel land als club. De dribbelaar uit Rosario leverde tevens 26 assists af. Het is de achtste keer dat Messi over een kalenderjaar de grens van 50 doelpunten overschrijdt.

Ronaldo

De Portugees kan zo goed als dezelfde statistieken weerleggen. Ronaldo kwam echter net wat minder vaak tot scoren. CR7 wist in 2018 49 maal het doel te treffen in 53 wedstrijden. Ronaldo leverde daarnaast 13 assists af. Dit deed hij namens Real Madrid, Juventus en Portugal. De 33-jarige aanvaller blijft overigens voor het eerst sinds 2011 onder de grens van 50 doelpunten steken.

Gouden Schoen

Messi sleepte recent zijn vijfde Goeden Schoen in de wacht als topscorer van Europa over het seizoen 2017/2018.

Ook halverwege het seizoen barst de strijd alweer volledig los om deze begeerde titel. De nummer 10 van Barcelona was dit seizoen al 15 keer trefzeker. Ronaldo volgt hem op de voet met 14 doelpunten. Het gaat hierbij alleen om doelpunten gemaakt in de reguliere competitie.

De huidige top 10 volgens Transfermarket in de strijd om de Gouden Schoen 2018/2019

1. Liliu (Nomme Kalju FC - Estland) - 31 goals, 31 punten

2. Mbaye Diagne (Kasimpasa - Turkije) - 20 goals, 30 punten

3. Lionel Messi (FC Barcelona - Spanje) - 15 goals, 30 punten

4. Zakaria Beglarishvili (FC Flora Tallinn - Estland) - 30 goals, 30 punten

5. Paulinho (BK Häcken - Zweden) - 20 goals, 30 punten

6. Patrick Hoban (Dundalk FC - Ierland) - 29 goals, 29 punten

7. Cristiano Ronaldo (Juventus - Italië) - 14 goals, 28 punten

8. Nikolay Komlichenko (FK Mladá Boleslav - Tsjechië) - 18 goals, 27 punten

9. Robert Skov (FC Kopenhagen - Denemarken) - 18 goals, 27 punten

10. Roman Debelko (FCI Levadia - Estland) - 27 goals, 27 punten.

