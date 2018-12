Nunes schrijft UFC-geschiedenis met dubbele titel

UFC 232 stond in de ban van de rentree van Jon Jones op het hoogste MMA-niveau, maar uiteindelijk waren het de vrouwen die de show wisten te stelen in Californië en een waar spektakelstuk op de mat legde.

Nunes is de huidige kampioene in het bantamweight, maar besloot in een andere gewichtsklasse - featherweight - de strijd aan te gaan met Cyborg, een van de beste MMA-vechtsters ter wereld. Cyborg was de favoriet, maar Nunes schoot sterk uit de startblokken en gooide de ene na de andere sloopkogel aan het adres van Cyborg.

Na 51 secondes en een paar rake klappen werd het Cyborg te veel. Ze ging neer en verloor haar titel aan Nunes. De Braziliaanse is daarmee de eerste vrouw in de UFC die gelijktijdig twee titels op haar naam heeft staan. Alleen Conor McGregor en Daniel Cormier deden hetzelfde bij de mannen.