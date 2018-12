Van Gerwen: ’Anderson zegt dat elke week’

De twee matadoren treffen elkaar maandagavond rond 22.00 uur (Nederlandse tijd) in Ally Pally. De winnaar neemt het op tegen Michael Smith of Nathan Aspinall in de finale.

„Gary Anderson is mijn grote rivaal, maar meestal versla ik hem. Dat ben ik nu weer van plan”, vertelde de Nederlandse dartsgigant. Van Gerwen klopte Anderson 36 keer. Achttien keer trok de Schot aan het langste eind en twee keer werd het gelijk.

„Als ik bang voor Gary was geweest, had hij vaker van mij gewonnen dan ik van hem”, zei Van Gerwen met een glimlach. „Maar hij is natuurlijk een briljante speler.”

Gary Anderson viert een prima finish. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

De Nederlander gooide in zijn kwartfinale tegen Ryan Joyce voor de zeventiende keer op een rij een gemiddelde van boven de honderd op het WK. De Brabander kwam tot 101.12. Anderson gooide tegen Dave Chisnall 103.03.

Anderson klaagde de afgelopen dagen een aantal keren over pijn in zijn rug. „Oh ja, weer?”, vroeg Van Gerwen zich af. „Maar hij zegt elke week dat hij last van heeft van zijn rug. Hij wordt ouder, hè”, zei de nummer één van de wereld grijnzend over de 48-jarige Schot.

Bekijk ook: Van Gerwen hoofdschuddend naar halve finale

Bekijk ook: Anderson verzekert zich van halve finale