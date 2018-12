Video: Frenkie rekent af met Max

Zo kwam de wedstrijd uiteindelijk tot stand:

Toen alles was afgesproken en de wedstrijd officieel op de speelkalender kwam te staan nam De Ligt het voortouw om de boel te organiseren. De buitenkant van de Ziggo Dome diende als speelscherm. Zoals je van de twee kunt verwachten arriveerden zij beide geheel in hun eigen stijl. Verstappen in een snelle sportwagen en De Jong oer-Hollands op de fiets.

Met hun eigen samengestelde teams verdedigde De Jong de clubkleuren van Ajax terwijl Verstappen koos voor ’zijn’ PSV. Aan het einde van de rit was het De Jong die het voetbalspel iets beter in de vingers had. Hij versloeg Verstappen met 5-3.

Na de nederlaag stond Verstappen voor een lastige keuze: een taart in het gezicht of een wedstrijd van Ajax bezoeken in de Champions League. Verstappen is PSV’er in hart en ziel, maar had nog minder trek in taart. De formule 1-coureur gaat na de winterstop dus een wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena bezichtigen.

Zo zag de FIFA-battle eruit: