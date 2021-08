Primoz Roglic ’ontsnapt’ aan rood na val Taaramäe

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic staat waar hij wil staan. Ⓒ ANP/HH

ALBACETE - Zoals wel vaker op een brede rechte weg ging het ook nu goed mis in de vijfde rit van de Ronde van Spanje. Het was in de finale chaos troef in het peloton, waar iedereen zich vanwege de harde wind - en kans op waaiers - een weg naar voren vocht.